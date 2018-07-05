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К Дню семьи петербургские активистки создали карточки со стереотипами о браке
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К Дню семьи петербургские активистки создали карточки со стереотипами о браке 

Собака.ru 44 минуты назад
Фото: Собака.ru
К Дню семьи, любви и верности (празднуется 8 июля) петербургские активистки создали карточки с фразами со стереотипами о браке, от которых давно пора отказаться. «Семья — это хорошо, но то, какие представления о семейных ролях нам предлагают традиции, государство и СМИ — не очень. Форм семейных и партнерских отношений может быть много, но мы фокусируемся на тех, которые принято рассматривать в качестве „нормальных“ и „естественных“, чтобы показать, что то, к чему мы привыкли, не обязательно безупречно», — рассказала одна из создательниц карточек Ася Новкунская.
Ранее Анастасия Безрамочная, Ася Сеничева, Таша Беляева-Пичугина, Дарья Холодова и Любовь Чернышева создали открытки к 8 марта, в которых собрали разобрали типичные пожелания женщинам в этот день, а к дню защиты детей они подготовили карточки с фразами, которые не стоит говорить своим чадам. День любви, семьи и верности (или День Петра и Февронии Муромских) и связан с православными святыми, которые покровительствуют браку и семейным ценностям. впервые стал отмечаться 8 июля 2008 года. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой, супругой третьего президента России Дмитрия Медведева.
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