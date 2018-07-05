Медведев потребовал ужесточить наказание для виновников аварий в сфере ЖКХ

По его словам, будет введен запрет на создание новых унитарных предприятий, которые занимаются тепло— и водоснабжением. А уже существующие должны быть преобразованы в казенные в течение полутора лет, чтобы в случае их банкротства невозможно было просто списать долги.

Кроме того, правительство разработало законопроект, который позволяет вводить публичное управление предприятиями ЖКХ, если они не выполняют свои функции.

"От этого могут пострадать люди, могут возникнуть проблемы. Речь идет об аварийных отключениях тепла, воды и неспособности предприятий ЖКХ исправить ситуацию. А также о тех случаях, когда угроза отключения по объективным обстоятельствам неизбежна, но в то же время коммунальные службы ничего не делают, чтобы это предотвратить. Надеюсь, эти нововведения позволят прежде всего более эффективно предотвращать чрезвычайные ситуации в сфере ЖКХ", — заявил Медведев.