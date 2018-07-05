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Власти планируют ввести запрет на новые МУПы и ГУПы в ЖКХ
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Власти планируют ввести запрет на новые МУПы и ГУПы в ЖКХ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассматривает законопроект, который введет запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий (МУП) и государственных унитарных предприятий (ГУП) в сфере ЖКХ. Об этом сообщает RNS.
Уточняется, что запрет вводится для остановки роста задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками.
"Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий — МУПов и ГУПов в сфере тепло— и водоснабжения. Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение 1,5 лет", — сказал Медведев.
В прошлом году Медведев назвал тревожной тенденцию увеличения количества унитарных предприятий.
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