Ещё
Медведев заявил о планах по введению запрета новых МУПов и ГУПов в ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев заявил о планах по введению запрета новых МУПов и ГУПов в ЖКХ 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство рассматривает законопроект, который предполагает на введение запрета на создание новых муниципальных унитарных предприятий (МУП) и государственных унитарных предприятий (ГУП) в сфере ЖКХ. Запрет вводится для того, чтобы остановить рост задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками, заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства.
«Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий — МУПов и ГУПов в сфере тепло— и водоснабжения. Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение 1,5 лет. Это делается для того, чтобы в случае банкротства невозможно было просто списать их долги. Такая мера должна остановить рост задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками», — сказал он.
Rambler News Service: последние новости
Правительство предложило Минсельхозу 5 млрд рублей на возмещение затрат на топливо Медведев поручил до 29 октября подготовить законопроекты об электронных трудовых книжках Россия и Испания не смогли выявить победителя в основное время 1/8 финала чемпионата мира
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отказался комментировать новое звание Кириенко325
Грудь Семенович взбесила россиян48
Известный музыкант попал в реанимацию10
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей37
Грудинин бросил жену314
Видео
01:14
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
Политика В мире
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
13:21
Путин сделал Кириенко Героем России
Политика Общество
01:12
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей
Общество
04:29
Известный музыкант попал в реанимацию
Шоу-бизнес Общество
03:12
С России сняли вину за новое отравление «Новичком»
В мире
00:27
Акинфеев пополнил Московский зоопарк
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение