Медведев заявил о планах по введению запрета новых МУПов и ГУПов в ЖКХ

Правительство рассматривает законопроект, который предполагает на введение запрета на создание новых муниципальных унитарных предприятий (МУП) и государственных унитарных предприятий (ГУП) в сфере ЖКХ. Запрет вводится для того, чтобы остановить рост задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками, заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства.

«Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий — МУПов и ГУПов в сфере тепло— и водоснабжения. Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение 1,5 лет. Это делается для того, чтобы в случае банкротства невозможно было просто списать их долги. Такая мера должна остановить рост задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками», — сказал он.