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В преддверии Дня семьи любви и верности полицейская семья из Биробиджана присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»
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В преддверии Дня семьи любви и верности полицейская семья из Биробиджана присоединились к акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В многодетной семьекомандира спецподразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Еврейской автономной области Виктора Оводова четыре очаровательные представительницы прекрасного пола: жена Ирина и три дочери Виталина, Веселина и Вивея.
Виктор Владимирович Оводов успешно сочетает службу в органах внутренних дел и занятия спортом. На протяжении ряда лет он возглавляет хоккейную команду «Легион», которая своими спортивными достижениями давно завоевала авторитет среди жителей автономии.
Ни одна игра Виктора и команды «Легион» не проходит без поддержки родных девчонок. Зимнему виду спорта — хоккею, летом в этой дружной семье все предпочитают футбол.
На предложение принять участие в акции «Наша семья, наш футбол» семья Оводовых откликнулась с удовольствием. Побегать вволю по траве за мячом и забить гол в папины ворота, для женской половины — мечта. Положительные эмоции и пробежка подняли настроение всей семьи.
— Нас переполняет гордость за нашу национальную команду, — сказал глава многодетной семьи подполковник полиции Виктор Оводов. — Мы болеем за сборную России и желаем нашим игрокам дальнейших побед!»
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