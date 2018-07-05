В преддверии Дня семьи любви и верности полицейская семья из Биробиджана присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»

В многодетной семьекомандира спецподразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Еврейской автономной области Виктора Оводова четыре очаровательные представительницы прекрасного пола: жена Ирина и три дочери Виталина, Веселина и Вивея.

Виктор Владимирович Оводов успешно сочетает службу в органах внутренних дел и занятия спортом. На протяжении ряда лет он возглавляет хоккейную команду «Легион», которая своими спортивными достижениями давно завоевала авторитет среди жителей автономии.

Ни одна игра Виктора и команды «Легион» не проходит без поддержки родных девчонок. Зимнему виду спорта — хоккею, летом в этой дружной семье все предпочитают футбол.

На предложение принять участие в акции «Наша семья, наш футбол» семья Оводовых откликнулась с удовольствием. Побегать вволю по траве за мячом и забить гол в папины ворота, для женской половины — мечта. Положительные эмоции и пробежка подняли настроение всей семьи.

— Нас переполняет гордость за нашу национальную команду, — сказал глава многодетной семьи подполковник полиции Виктор Оводов. — Мы болеем за сборную России и желаем нашим игрокам дальнейших побед!»