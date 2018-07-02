Дмитрий и Светлана Медведевы
Минувшим вечером на московском стадионе «Лужники» состоялся матч, который еще долго не забудут: Россия в тяжелейшей схватке обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ. Болели за нашу команду все! В том числе и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе с женой Светланой. Они, к слову, тоже удостоились внимания прессы. По многим причинам! Рассказываем обо всем по порядку.
Эмоции
Прошедший матч выдался напряженным: 90 минут основного времени (1:1), дополнительные 30 минут и, наконец, серия пенальти (4:3), которая и определила победителя встречи. Все это время Светлана Медведева пристально следила за игрой, периодически вскакивая и размахивая руками — то от радости, то от досады, то от сильного переживания.
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, король Испании Фелипе, глава FIFA Джанни Инфантино, Дмитрий и Светлана Медведевы
Весте с супругами Медведевыми, к слову, на VIP-трибуне были замечены глава FIFA Джанни Инфантино и король Испании Фелипе.
Король Испании Фелипе, Дмитрий и Светлана Медведевы
Стильный look
Стильный look, продемонстрированный Медведевой, тоже не остался незамеченным. Пользователи социальных сетей отметили, что в этот день Светлана выглядела очень свежо и элегантно.
Общение с футболистами
Что до премьера, то после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 он посетил раздевалку сборной России.
Поздравляю с победой. Тактически все было грамотно сделано. Спасибо, ребят, большое,
— обратился Медведев к футболистам.
Дмитрий Анатольевич Медведев в раздевалке @TeamRussiaВидео предоставлено пресс-службой Правительства России @pravitelstvo_rf @GovernmentRF pic.twitter.com/Rp5lIv7cVx
— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
Мемы
В сети, правда, нашлись и те, кому оказалось куда интереснее придумывать мемы на тему, а не обсуждать игру.
P. S: в следующий раз сборная России выйдет на поле уже в эту субботу, 7 июля. На сочинском стадионе Фишт она встретится с Хорватией. Начало — в 21:00 по московскому времени. Будем следить и болеть!