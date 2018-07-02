Светлана и Дмитрий Медведевы на матче Россия — Испания: весь спектр эмоций экс-первой леди и мемы в соцсетях

Дмитрий и Светлана Медведевы

Минувшим вечером на московском стадионе «Лужники» состоялся матч, который еще долго не забудут: Россия в тяжелейшей схватке обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ. Болели за нашу команду все! В том числе и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе с женой Светланой. Они, к слову, тоже удостоились внимания прессы. По многим причинам! Рассказываем обо всем по порядку.

Эмоции

Прошедший матч выдался напряженным: 90 минут основного времени (1:1), дополнительные 30 минут и, наконец, серия пенальти (4:3), которая и определила победителя встречи. Все это время Светлана Медведева пристально следила за игрой, периодически вскакивая и размахивая руками — то от радости, то от досады, то от сильного переживания.

Весте с супругами Медведевыми, к слову, на VIP-трибуне были замечены глава FIFA Джанни Инфантино и король Испании Фелипе.

Король Испании Фелипе, Дмитрий и Светлана Медведевы

Стильный look

Стильный look, продемонстрированный Медведевой, тоже не остался незамеченным. Пользователи социальных сетей отметили, что в этот день Светлана выглядела очень свежо и элегантно.

Общение с футболистами

Что до премьера, то после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 он посетил раздевалку сборной России.

Поздравляю с победой. Тактически все было грамотно сделано. Спасибо, ребят, большое,

— обратился Медведев к футболистам.

Дмитрий Анатольевич Медведев в раздевалке @TeamRussiaВидео предоставлено пресс-службой Правительства России @pravitelstvo_rf @GovernmentRF pic.twitter.com/Rp5lIv7cVx

— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018

Мемы

В сети, правда, нашлись и те, кому оказалось куда интереснее придумывать мемы на тему, а не обсуждать игру.