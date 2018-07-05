Медведева приступила к тренировкам с Орсером 

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приступила к тренировкам с Брайаном Орсером в Канаде. Спортсменка, ранее работавшая с тренером Этери Тутберидзе, подарила своему новому наставнику жилетку центра «Самбо-70», в котором она ранее тренировалась. «Плюс ещё одна жилетка в коллекцию Брайана Орсера! „Самбо-70“, — написала Медведева в своём „инстаграме“.
Медведева — двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов.