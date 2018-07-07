Канада предложила Британии помощь в расследовании инцидента с «Новичком» в Эймсбери

Власти Канады предложили помощь Скотланд-Ярду в расследовании инцидента в Эймсбери, где два человека были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом говорится в сообщении канадского МИДа , опубликованном на сайте правительства Канады.

"Мы готовы предложить любую помощь в данный момент и в будущем", — говорится в сообщении канадского МИДа.

Также отмечается, что канадские власти ожидают от британской стороны результатов расследования британской полиции.

В ведомстве подчеркнули, что данное происшествие является «напоминанием» о том, почему международное сообщество должно соблюдать коллективное обязательство по запрещению производства и распространения химического оружия.

Ранее в Скотланд-Ярде назвали сроки расследования инцидента в Эймсбери.