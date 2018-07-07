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Канада предложила Британии помощь в расследовании инцидента с «Новичком» в Эймсбери
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Канада предложила Британии помощь в расследовании инцидента с «Новичком» в Эймсбери 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Chris Wattie/Reuters
Власти Канады предложили помощь Скотланд-Ярду в расследовании инцидента в Эймсбери, где два человека были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом говорится в сообщении канадского МИДа, опубликованном на сайте правительства Канады.
"Мы готовы предложить любую помощь в данный момент и в будущем", — говорится в сообщении канадского МИДа.
Также отмечается, что канадские власти ожидают от британской стороны результатов расследования британской полиции.
В ведомстве подчеркнули, что данное происшествие является «напоминанием» о том, почему международное сообщество должно соблюдать коллективное обязательство по запрещению производства и распространения химического оружия.
Ранее в Скотланд-Ярде назвали сроки расследования инцидента в Эймсбери.
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