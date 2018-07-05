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В Ишиме спортивная семья Сметанкиных присреденилась к акции «Наша семья, наш футбол»
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В Ишиме спортивная семья Сметанкиных присреденилась к акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Выходной день семьи Сметанкиных начинается с разминки на стадионе. Благо он совсем рядом с домом. Глава семьи Степан, старший инспектор группы анализа планирования и контроля Межмуниципального отдела МВД России «Ишимский», не часто бывает дома и в те редкие часы с семьей старается проводить время активно. Зимой — это лыжные прогулки, катание на коньках. А летом — пробежки, прогулки в лесу и, конечно, футбол.
Жена Ирина, педагог по образованию, во всем поддерживает мужа, который еще и тренируется несколько раз в неделю с футбольной сборной Ишимского района. Подрастает сынок Артем и уже второй год занимается в футбольной секции. На пару с отцом у них уже больше 30 наград. Артем хочет быть нападающим в отличие от папы, играющего на позиции защитника.
Футбольный «стаж» у Степана Сметанкина уже 20 лет. А вообще интерес к спорту и здоровому образу жизни с детства. Отец Михаил Степанович, тренер по баскетболу, человек активной жизненной позиции, привил всей семье интерес к спортивной теме. Собственно, и с мамой нашего футболиста-полицейского старший Сметанкин познакомился во время тренировки, когда девушка пришла заниматься баскетболом к нему в команду. С баскетболом у сына на профессиональном уровне не сложилось, а вот футбол стал большой частью жизни.
Жена Ирина уже тоже опытная болельщица команды своего мужа и вообще футбольных баталий. Знает имена всех футболистов любимой команды супруга.
Команда нашей страны успешно выступает на домашнем первенстве, что не может не радовать спортивную семью.
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