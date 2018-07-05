Спортивная семья Иутиных

Сотрудники отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу присоседились к акции «Наша семья, наш футбол», приуроченной к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Старший лейтенант полиции Александр Иутин, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения территориального ОВД, поддерживает сборную России на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 и прививает своей семье любовь к спорту.

Супруги Александр и Евгения Иутины воспитывают троих детей — двух сыновей и дочку. Все свободное время семья Иутиных проводит вместе, отдавая предпочтение активному образу жизни, в котором футбол занимает почетное место в рейтинге любимых занятий наряду с бассейном, лыжами, русской баней и сезонными прогулками по лесу.

В дни, когда Россия принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2018, а кругом царит особый спортивных дух, семья Иутиных устраивает свои семейные матчи на городском стадионе. Пока мама и папа стоит на воротах, Дима, Матвей и Алиса в роли нападающих легко и умело забивают голы. Из ребят получилась отличная команда, а любящие родители поддерживают их и помогают освоить любимую спортивную игру.

Дружные, жизнерадостные и легкие на подъем — вот портрет семьи Иутиных. Каждое из этих качеств, как и любовь к спорту, помогает им справиться со многими житейскими трудностями и проблемами, закаляет характер и помогает поверить в себя, в силу семьи, любви и верности.