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Писатель Андрей Усачев отмечает 60-летний юбилей
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Писатель Андрей Усачев отмечает 60-летний юбилей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 60-летним юбилеем писателя, поэта, драматурга и сценариста Андрея Усачёва и отметил его сказки и фантастические истории, сообщается на сайте правительства.
"Вы подарили миллионам читателей замечательные сказки и фантастические истории, мультфильмы и мюзиклы, стихи и песни. Ваши произведения учат творчески мыслить, чувствовать и сопереживать, пробуждают в сердцах доброту. Именно поэтому они пользуются большой популярностью и любовью у читателей не только у нас в стране, но и далеко за её пределами", — говорится в поздравлении.
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