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СМИ узнали, почему откладывается передача ОАК в Ростех
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СМИ узнали, почему откладывается передача ОАК в Ростех 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. План передать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) от Росимущества в "Ростех", одобренный президентом РФ Владимиром Путиным, столкнулся со сложностями из-за «Вертолетов России», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к аппарату правительства и администрации президента.
Препятствием стал пункт первой версии президентского указа, где речь шла об объединении ОАК с «Вертолетами России» в единую компанию, «имея в виду их последующую производственную и организационную интеграцию в рамках корпоративных процедур „Ростеха“, сообщил изданию один из источников. Такая формулировка была использована в одном из докладов Путину главы Минпромторга Дениса Мантурова. По словам источника, президент поставил на документе визу: „Согласен“, уточнив, что проводить преобразования целесообразно именно при фактическом объединении ОАК и „Вертолетов России“.
Но изначально такой формы взаимодействия компаний не предполагалось, утверждает топ-менеджер одного из предприятий авиапрома: разговоры шли об объединении производственных компетенций под началом единой управляющей компании, но не о слиянии их в одно юрлицо.
Как сообщает издание, инвесторы из ОАЭ (фонд Mubadala, 12,5% акций „Вертолетов России“) узнали о происходящем и „начали волноваться“, поскольку „их мнения никто не спросил“. Кроме того, при объединении компаний появляется риск возникновения права частных акционеров ОАК (91,68% акций у Росимущества, 5,11% у ВЭБа, 3,68% — у частных лиц) и „Вертолетов России“ требовать выкупа принадлежащих им акций (по сведениям газеты, это в совокупности около 30 миллиардов рублей).
Минпромторг попытался исключить этот пункт из проекта, обратившись с соответствующим докладом к премьеру Дмитрию Медведеву. При его согласии итоговая версия проекта указа была бы доработана и вновь направлена Путину. Но ознакомившись с документом, Медведев поставил резолюцию, согласно которой объединение ОАК и „Вертолетов России“ возможно только в случае очевидного экономического эффекта. Медведев поручил просчитать все еще раз и доложить варианты развития компании дополнительно.
В ОАК, „Вертолетах России“, „Ростехе“ и аппарате вице-премьера Юрия Борисова (курирует ОПК) от комментариев газете отказались. Получить комментарий Кремля не удалось. В Минпромторге на запрос издания не ответили.
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