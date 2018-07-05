СМИ узнали, почему откладывается передача ОАК в Ростех

Препятствием стал пункт первой версии президентского указа, где речь шла об объединении ОАК с «Вертолетами России» в единую компанию, «имея в виду их последующую производственную и организационную интеграцию в рамках корпоративных процедур „Ростеха“, сообщил изданию один из источников. Такая формулировка была использована в одном из докладов Путину главы Минпромторга Дениса Мантурова . По словам источника, президент поставил на документе визу: „Согласен“, уточнив, что проводить преобразования целесообразно именно при фактическом объединении ОАК и „Вертолетов России“.

Но изначально такой формы взаимодействия компаний не предполагалось, утверждает топ-менеджер одного из предприятий авиапрома: разговоры шли об объединении производственных компетенций под началом единой управляющей компании, но не о слиянии их в одно юрлицо.

Как сообщает издание, инвесторы из ОАЭ (фонд Mubadala, 12,5% акций „Вертолетов России“) узнали о происходящем и „начали волноваться“, поскольку „их мнения никто не спросил“. Кроме того, при объединении компаний появляется риск возникновения права частных акционеров ОАК (91,68% акций у Росимущества, 5,11% у ВЭБа , 3,68% — у частных лиц) и „Вертолетов России“ требовать выкупа принадлежащих им акций (по сведениям газеты, это в совокупности около 30 миллиардов рублей).

Минпромторг попытался исключить этот пункт из проекта, обратившись с соответствующим докладом к премьеру Дмитрию Медведеву . При его согласии итоговая версия проекта указа была бы доработана и вновь направлена Путину. Но ознакомившись с документом, Медведев поставил резолюцию, согласно которой объединение ОАК и „Вертолетов России“ возможно только в случае очевидного экономического эффекта. Медведев поручил просчитать все еще раз и доложить варианты развития компании дополнительно.