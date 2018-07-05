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Жителям Мурманска выделили 5,5 миллионов рублей на спорт
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Жителям Мурманска выделили 5,5 миллионов рублей на спорт 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают «Невские новости», накануне Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области предоставил спортивным учреждениям региона свыше 5,5 миллионов рублей. Предполагается, что данные денежные средства направят на социально важные задачи, среди которых обеспечение заработной платой сотрудников, оплата коммунальных расходов, компенсация проезда в отпуск работников спортивных муниципалитетов. Вместе с тем, перечисленные деньги позволят организовать оздоровительный отдых в плавательных бассейнах для пожилых людей и инвалидов. Планируется также и тренировки по общей физической подготовке для всех категорий граждан. Ранее Министерство образования и науки Заполярья предоставили образовательным учреждениям более 255 миллионов рублей. Данные средства были направлены на зарплату воспитателям и учителям, социальным работникам. Кроме того, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили деньги, чтобы заплатить за квартиру и коммунальные услуги. Отдельные категории граждан получили возможность брать бесплатное питание и молоко. Остальные средства планируется расходовать на детский отдых. Подробнее узнать о распределении выделенных региону средств можно на официальном сайте правительства Мурманской области, в разделе «Открытый бюджет».
Фото: pixabay.com.
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