Омичам в МФЦ начнут оказывать комплексные услуги

При рождении ребенка достаточно будет обратиться с одним заявлением, а не приходить несколько раз за разными услугами. Сегодня, 5 июля, в Заксобрании Омской области обсудили изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона „Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг“ в регионе. О них рассказал министр экономики региона Расим Галямов.

Основное изменение — введение понятия „комплексная услуга“. В рамках такого запроса можно, например, получить услуги, связанные с рождением ребенка, в том числе зарегистрировать рождение и получить госсертификат на материнский капитал. Многодетные семьи, обратившись в МФЦ один раз, смогут получить сертификат на региональный маткапитал и согласовать предоставление земельного участка.

— Мы принимаем норму, которая регулирует оказание госуслуг. Идет работа и по персонализации, на талончиках указываются фамилии, это сокращает очереди, — отметил Галямов.

— Мне понравился ответ — он сказал, мы работаем в направлении с персонализацией, — среагировал депутат Игорь Зуга

В итоге вопрос приняли сразу в первом и во втором чтении. За него единогласно высказались 34 присутствующих на заседании депутата.