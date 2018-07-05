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Омичам в МФЦ начнут оказывать комплексные услуги
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Омичам в МФЦ начнут оказывать комплексные услуги 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
При рождении ребенка достаточно будет обратиться с одним заявлением, а не приходить несколько раз за разными услугами. Сегодня, 5 июля, в Заксобрании Омской области обсудили изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона „Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг“ в регионе. О них рассказал министр экономики региона Расим Галямов.
Основное изменение — введение понятия „комплексная услуга“. В рамках такого запроса можно, например, получить услуги, связанные с рождением ребенка, в том числе зарегистрировать рождение и получить госсертификат на материнский капитал. Многодетные семьи, обратившись в МФЦ один раз, смогут получить сертификат на региональный маткапитал и согласовать предоставление земельного участка.
— Мы принимаем норму, которая регулирует оказание госуслуг. Идет работа и по персонализации, на талончиках указываются фамилии, это сокращает очереди, — отметил Галямов.
— Мне понравился ответ — он сказал, мы работаем в направлении с персонализацией, — среагировал депутат Игорь Зуга.
В итоге вопрос приняли сразу в первом и во втором чтении. За него единогласно высказались 34 присутствующих на заседании депутата.
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