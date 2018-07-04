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Правительство РФ будет ежегодно анализировать выполнение 12 нацпроектов — Силуанов
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Правительство РФ будет ежегодно анализировать выполнение 12 нацпроектов — Силуанов 

Прайм 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 4 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ будет ежегодно анализировать выполнение разрабатываемых в настоящее время 12 национальных проектов, ответственность за реализацию которых будут нести лично министры, сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
"Предложена несколько отличная от предыдущих форматов схема. Мы принимаем национальные проекты. Будет реализованы 12 национальных проектов по ключевым задачам, поставленным президентом. Национальный проект отличается от государственных программ или приоритетных проектов, как это раньше было, тем, что во-первых, ответственность несет лично министр", — сказал он в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».
Первый вице-премьер отметил, что о личной ответственности за выполнение национальных проектов глава кабмина Дмитрий Медведев предупредил всех министров.
"Второе. Окончательную цель нацпроекта, который длится электоральный цикл шесть лет, мы разбиваем на этапы. Каждый этап будет мониторится и сверяться с целями, поставленными в национальном проекте. Каждый год будем сверять работу по тому или иному направлению с нашими планами и если будет отставание, анализируем, делаем выводы…", — сказал Силуанов.
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