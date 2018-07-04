За эволюцию городских библиотек

Правительство Москвы активно поддерживает городские библиотеки и утвердило их список на модернизацию. Уже в этом году читатели смогут не только пользоваться книжными фондами, но и получать в читальных стенах другие сервисы на базе цифровых технологий. Залы библиотек станут более удобными и «по-домашнему» уютными, при них появятся кафе.

Эти вопросы обсуждались 3 июля на заседании Совета директоров публичных библиотек столицы с участием министра правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского.

— Наиболее востребованные и посещаемые москвичами площадки будут модернизированы уже в этом году, для них будет составлена стратегия развития на ближайшее время, — пояснили «ВМ» в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров. — Основные вопросы, которые обсуждались, были ранее озвучены мэром Москвы — это реализация проекта «Московские библиоцентры» и повышение зарплаты сотрудников библиотек.

Так, до конца года будут отремонтированы 14 библиотек, в том числе — Центральная детская библиотека № 4 имени И. З. Сурикова, библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина, библиотека № 267 имени Н. К. Крупской и другие. Еще 21 учреждение должно до конца года подготовить проектно-сметные документы для проведения капитальных работ в 2019 году.

— Московские библиоцентры — курс на изменение, на привлечение молодой аудитории в наши библиотеки, наша цель — сделать районную библиотеку центром культурного развития. Сегодня у нас есть ряд передовых, модных библиотек, но все они находятся в центре столицы. Сейчас взят курс на отдаленные районы, и в ближайшее несколько лет современные библиоцентры вырастут во всех окраинах. Мы каждый год будем выделять на это бюджет, пока в каждой библиотеке не появится электронная книговыдача и современное кафе, — отметил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Кроме того, до конца года заработная плата библиотекарей вырастет на 30 процентов. Первый грант сотрудники получат уже в сентябре текущего года. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин еще 28 мая.

Кроме того, 3 июля, стартовал третий этап проекта «Списанные книги», напомнила руководитель Дирекции культурных центров Мария Рогачева . Уже сейчас на портале списанные-книги.рф можно найти более 150 тысяч изданий, как классиков отечественной и зарубежной литературы, так и книги категорий нон-фикшн. Их можно забронировать, а потом забрать себе домой на постоянное хранение.

Еще одним важным нововведением в столичных библиоцентрах станет единая автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС), которая будет внедрена по все читальные заведения до 2020 года. Она сделает книговыдачу более мобильной, можно будет быстро записаться в читальный зал, бронировать книги онлайн в едином московском книжном каталоге. Причем наличие книги в той или иной библиотеке можно будет также посмотреть в Интернете. Важным пунктом внедрения АБИС станет появление у москвичей единого читательского билета.

На заседании подвели итоги работы внедрённой в 2017 году системы учета посетителей библиотеки. Сейчас такие счетчики действуют почти во всех библиотеках. Благодаря данным со счетчика библиотекари могут посмотреть, какие проекты наиболее интересны читателям, определить пиковые часы работы библиотеки. Полученные данные помогли сделать анализ посещаемости всех библиотек за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В среднем посещаемость увеличилась на 6 процентов. При этом в библиотеках Восточного административного округа динамика составила аж 61 процент, в Западном — порядка 47 процентов.

По словам Марии Рогачевой, удобные кафе работают уже в 6 библиотеках, до конца года подобные места откроются еще в 17 читальных заведениях. Практика показала, что москвичи положительно оценили такое нововведение, например, после появления кафетерия в библиотеке имени 1-го Мая ее посещаемость выросла в 2 раза.