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Книжная выставка «Семья — любви великой царство» откроется в Митине
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Книжная выставка «Семья — любви великой царство» откроется в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 35 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, состоится 6 июля в Митинском переулке. Будет подготовлена книжная выставка «Семья — любви великой царство».
— На выставке будут представлены книги и журналы о празднике, о роли семьи, о построении семейных отношений и о воспитании детей. Гости узнают историю праздника, познакомятся с его символом — ромашкой, которая с древних времён была знаком любви, посмотрят презентацию «Святые заступники семьи» о Петре и Февронии, — отметили организаторы.
Участники праздника познакомятся с понятием «генеалогическое древо» и попробуют составить родословную своей семьи. Завершится программа обсуждением темы «Дом нашей мечты».
Праздник начнется в 11.00 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2. Вход свободный для всех желающих.
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