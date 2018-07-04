Книжная выставка «Семья — любви великой царство» откроется в Митине

Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, состоится 6 июля в Митинском переулке. Будет подготовлена книжная выставка «Семья — любви великой царство».

— На выставке будут представлены книги и журналы о празднике, о роли семьи, о построении семейных отношений и о воспитании детей. Гости узнают историю праздника, познакомятся с его символом — ромашкой, которая с древних времён была знаком любви, посмотрят презентацию «Святые заступники семьи» о Петре и Февронии, — отметили организаторы.

Участники праздника познакомятся с понятием «генеалогическое древо» и попробуют составить родословную своей семьи. Завершится программа обсуждением темы «Дом нашей мечты».

Праздник начнется в 11.00 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2. Вход свободный для всех желающих.