Ещё
Медведев поздравил с 60-летием писателя Усачева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей

Медведев поздравил с 60-летием писателя Усачева 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму писателю, поэту, драматургу, сценаристу Андрею Усачеву, которому 5 июля исполняется 60 лет.
"Вы подарили миллионам читателей замечательные сказки и фантастические истории, мультфильмы и мюзиклы, стихи и песни", — написал в своем поздравлении глава правительства. Он отметил, что произведения Усачева учат творчески мыслить, чувствовать и сопереживать, пробуждают в сердцах доброту. «Именно поэтому они пользуются большой популярностью и любовью у читателей не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами», — заключил Медведев.
Андрей Усачев — лауреат множества премий, автор 300 книг. Сценарист таких популярных мультфильмов, как «Умная собачка Соня», «Как кричит крокодил», «Ку! Кин-дза-дза».
Газета.Ru: последние новости
Гендиректор РКК "Энергия" написал заявление об уходе по своему желанию Откровенное фото британской серфингистки покорило поклонников Откровенная фотография австралийской серфингистки свела подписчиков с ума
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин бросил жену231
Путин сделал Кириенко Героем России129
Что даст стране второй мегамост158
Новый вид завещания готовят для граждан89
Россия отказалась от «Фарнборо»313
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
13:21
Путин сделал Кириенко Героем России
Политика Общество
00:59
Грудинин бросил жену
Общество Другое
16:32
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Личный счет Статьи
04:02
Новый вид завещания готовят для граждан
Общество Личный счет
01:35
Россия отказалась от «Фарнборо»
Армия Оружие
03:12
Снова «Новичок»: Загадочное отравление в Эймсбери
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение