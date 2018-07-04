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Газзаев призвал пересмотреть ФЦП по развитию физической культуры и спорта
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Газзаев призвал пересмотреть ФЦП по развитию физической культуры и спорта 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ФЦП по развитию физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы необходимо кардинально пересмотреть, чтобы вовлечь все категории и группы населения в занятия спортом. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев, передаёт его пресс-служба.
Об этом парламентарий заявил, выступая на заседании Экспертного совета фракции «Справедливая Россия», посвященном реализации нового майского указа Президента РФ.
Газзаев напомнил, что глава государства первыми двумя целями в указе назвал устойчивый естественный рост численности населения страны и повышение продолжительности жизни.
Для достижения этих целей Владимир Путин поручил Правительству при разработке нацпрограммы в сфере демографического развития решить задачу мотивации россиян к здоровому образу жизни, а также создать для всех категорий населения условия для занятий физкультурой и спортом, в том числе повысить уровень обеспеченности спортивными объектами.
Депутат указал, что по официальным данным Минспорта две трети российского населения не занимаются спортом на регулярной основе. При этом Президент поставил задачу за шесть лет увеличить долю россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55 процентов.
«То есть речь идет о настоящем «прорыве» на этом направлении. Для этого нужно будет самым серьезным образом пересмотреть государственные подходы к развитию физической культуры и массового спорта, тем более, если мы хотим действительно вовлечь все категории и группы населения в занятия спортом», — сказал он.
По словам Газзаева, прежде всего речь идёт о принципах, заложенных в указанной ФЦП.
«Если кардинально не пересмотреть подходы, на которых строится эта Программа, мы просто не сможем добиться качественных сдвигов в массовом спорте», — отметил парламентарий.
Он отметил, что, как указывали в Счетной палате, мероприятия ФЦП не взаимосвязаны с документами стратегического планирования.
Депутат привёл в пример положительный опыт ГТО, где есть конкретные данные по числу участников и тех, кто успешно выполнили нормативы.
«То есть это содержательная информация, с которой можно работать, определяя спортивную политику. Вот к такой же прозрачности и определенности нам надо двигаться и в ФЦП по развитию спорта», — подчеркнул Валерий Газзаев.
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