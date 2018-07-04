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В библиотеке №150 проведут акцию ко Дню семьи, любви и верности
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В библиотеке №150 проведут акцию ко Дню семьи, любви и верности 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Акция «Ромашковое поле» стартовала в библиотеках Южного округа. Анонс акции опубликовали на странице в социальной сети местной читальни в минувший вторник, 3 июля.
Отметить День семьи, любви и верности жители Братеева смогут нестандартным способом, рассказав собственную семейную или любовную историю. Участникам предлагается разместить повествование в любой социальной сети, указав местоположение библиотеки, к которой они прикреплены, вместе со специальными хештэгами: #библиотека150, #ЦБСЮАО, #библиотекимосквы #ЯчитаЮАО.
Лучшие истории будут опубликованы на официальном сайте библиотек округа, а также в их социальных сетях.
Помимо этого, жителей Братеева ожидает празднование Дня Петра и Февронии в самой библиотеке 7 и 8 июля.
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