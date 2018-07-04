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В День любви и верности в Рязани пройдет парад семей
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В День любви и верности в Рязани пройдет парад семей 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
8 июля День семьи, любви и верности в Рязанской области отметят на двух площадках, сообщает региональный минкульт. Первой из них станет родина Февронии — село Ласково Рязанского района.
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