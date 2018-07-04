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Семейный «ИнноКвест» в честь Дня семьи, любви и верности
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Семейный «ИнноКвест» в честь Дня семьи, любви и верности 

CHIPS journal 35 минут назад
Фото: CHIPS journal
7 и 8 июля Инно-парк подготовил программу ко Дню семьи: в интерактивном музее науки пройдет «ИнноКвест» — семейная игра, принять участие в которой смогут не только дети, но также мамы, папы, бабушки и дедушки.
Присоединиться к квесту можно в течение всего дня: для этого в парке нужно рассказать о своем желании участвовать в программе. Задания будут связаны с физикой и пройти их нужно будет в течение часа. Всем, кто справится, организаторы обещают призы.
Для участия в игре нужно приобрести входные билеты.
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