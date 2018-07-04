Семейный «ИнноКвест» в честь Дня семьи, любви и верности

7 и 8 июля Инно-парк подготовил программу ко Дню семьи: в интерактивном музее науки пройдет «ИнноКвест» — семейная игра, принять участие в которой смогут не только дети, но также мамы, папы, бабушки и дедушки.

Присоединиться к квесту можно в течение всего дня: для этого в парке нужно рассказать о своем желании участвовать в программе. Задания будут связаны с физикой и пройти их нужно будет в течение часа. Всем, кто справится, организаторы обещают призы.

Для участия в игре нужно приобрести входные билеты.