Пиратский квест прошел в библиотеке на Зеленоградской

В понедельник, 2 июля, в библиотеке № 26 района Ховрино состоялась тематическая встреча «Свистать всех наверх!», принять участие в которой могли все желающие.

— Даже становясь взрослыми, мы вспоминаем, как будучи детьми, жарко мечтали о путешествиях на бригантинах под парусами. Нам снились карты, где крестиками были отмечены места с зарытыми сокровищами, а попугай капитана Флинта хрипло кричал: «Пиастры!» В рамках пиратского квеста участников ждала та самая карта с сокровищами, — уточнили в библиотеке.

Напомним, библиотека № 26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27А. (вт)