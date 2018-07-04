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Пиратский квест прошел в библиотеке на Зеленоградской
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Пиратский квест прошел в библиотеке на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В понедельник, 2 июля, в библиотеке № 26 района Ховрино состоялась тематическая встреча «Свистать всех наверх!», принять участие в которой могли все желающие.
— Даже становясь взрослыми, мы вспоминаем, как будучи детьми, жарко мечтали о путешествиях на бригантинах под парусами. Нам снились карты, где крестиками были отмечены места с зарытыми сокровищами, а попугай капитана Флинта хрипло кричал: «Пиастры!» В рамках пиратского квеста участников ждала та самая карта с сокровищами, — уточнили в библиотеке.
Напомним, библиотека № 26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27А. (вт)
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