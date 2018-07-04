В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоится литературный праздник, посвященный Дню семьи

Литературно-игровой праздник организуют в библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе, 6 июля. Об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.

— Приглашаем всех желающих на праздник «Семья — это счастье, любовь и удача». Гости будут говорить об истории Дня семьи, любви и верности, а также сделают своими руками замечательный подарок к этому празднику, — пояснил Алексей Тепляков

Начало встречи в 12.00. Вход свободный.

Напомним, что библиотека №104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)