Ещё
В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоится литературный праздник, посвященный Дню семьи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоится литературный праздник, посвященный Дню семьи 

Управа Рязанского района 1 час назад
Литературно-игровой праздник организуют в библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе, 6 июля. Об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Приглашаем всех желающих на праздник «Семья — это счастье, любовь и удача». Гости будут говорить об истории Дня семьи, любви и верности, а также сделают своими руками замечательный подарок к этому празднику, — пояснил Алексей Тепляков.
Начало встречи в 12.00. Вход свободный.
Напомним, что библиотека №104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
В одной из библиотек Рязанского состоится лекция, посвященная Дню семьи, любви и верности В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоялась встреча с детской писательницей Майей Лазаренской В библиотеке на Зарайской вспомнили стихи поэта Александра Блока
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Украиной нависла национальная катастрофа112
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет57
Американское оружие захватили военные3
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха177
В России испугались F-35 и проверили С-50023
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
02:47
В России испугались F-35 и проверили С-500
Оружие Армия
03:56
Ростуризм успокоил россиян
Общество Путешествия
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
08:48
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха
Политика Экономика
02:06
Американское оружие захватили военные
Оружие Армия
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
10:23
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет
Шоу-бизнес Другое
03:11
Мамаши устроили неприличную разборку на площадке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение