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Набор кандидатов в «Лидеры спорта» стартует в Нижегородской области
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Набор кандидатов в «Лидеры спорта» стартует в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 34 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
4 июля в ФОКе «Северная звезда» стартовал проект «Лидеры спорта». Он будет реализован по инициативе шестикратного чемпиона мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслава Василевского. В торжественном мероприятии принял участие глава Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По мнению Глеба Никитина, проект может связать массовый спорт и спорт высших достижений: «Проект уникален там, что он идет от спортсменов. Я всегда поддерживаю инициативы, которые идут от самих людей. В 2017 году наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях более 330 медалей разного достоинства, у нас создана хорошая инфраструктура, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, главное, у нас есть талантливые тренеры. Поэтому проект очень важен для региона».
На первом тапе в проекте примут участие нижегородские спортсмены в пяти видах спорта: дзюдо, самбо, каратэ, фигурное катание, художественная гимнастика. По словам Вячеслава Василевского, цель «Лидеров спорта» — раскрыть молодые таланты и вырастить из них новых звезд. Участники смогут тренироваться на лучших мировых площадках, работать с ведущими специалистами, улучшат свои показатели в спортивной карьере.
В настоящее время ведется работа по набору штата профессиональных менеджеров, которые начнут отбор кандидатов для участия в проекте: по три — четыре спортсмена и тренер в каждом виде спорта.
Напомним, выпускник НГТУ возглавил департамент спорта Нижнего Новгорода.
Фото: Юлия Горшкова
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