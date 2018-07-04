Семейные команды из Молжаниновского поборются в скорости и ловкости

Депутаты муниципального округа Молжаниновский устроят для жителей района спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья». Как сообщили в администрации муниципального округа, соревнования пройдут ближайшее воскресенье, 8 июля.

— Спортивное мероприятие посвящено празднованию Дня семьи, любви и верности, — отметил собеседник издания. — Участников ждут сюрпризы и памятные подарки.

Площадкой спортивных состязаний станет стадион на 3-й Подрезковской улице, владение 14.

Начало в 11.00. К участию приглашаются все желающие. Вход для болельщиков свободный.

(ап)