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Семейные команды из Молжаниновского поборются в скорости и ловкости
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Семейные команды из Молжаниновского поборются в скорости и ловкости 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Депутаты муниципального округа Молжаниновский устроят для жителей района спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья». Как сообщили в администрации муниципального округа, соревнования пройдут ближайшее воскресенье, 8 июля.
— Спортивное мероприятие посвящено празднованию Дня семьи, любви и верности, — отметил собеседник издания. — Участников ждут сюрпризы и памятные подарки.
Площадкой спортивных состязаний станет стадион на 3-й Подрезковской улице, владение 14.
Начало в 11.00. К участию приглашаются все желающие. Вход для болельщиков свободный.
(ап)
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