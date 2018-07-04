Празднование Дня семьи, любви и верности пройдет в сквере на Инженерной 

День семьи, любви и верности отметят в Алтуфьевском районе 7 июля. Праздничную программу представят в сквере у кинотеатра «Марс».
Об этом сообщила заместитель директора досугового и спортивного центра «ЭПИ-Алтуфьево» Маргарита Ломакина.
— Гостей ждет концерт, мастер-классы, спортивный праздник. Кроме того, пройдет награждение семей, проживших в браке более 25 лет, — уточнила Маргарита Ломакина.
Напомним, День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.
Мероприятие состоится в сквере у кинотеатра «Марс» по адресу: ул. Инженерная, вл. 1. Начало в 12.00. Участие бесплатное. (вт)