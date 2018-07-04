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На проспекте Защитников Москвы отметят День семьи, любви и верности
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На проспекте Защитников Москвы отметят День семьи, любви и верности 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В пятницу, 6 июля на проспекте Защитников Москвы, дом 15 для жителей района Некрасовка состоится досуговая программа в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили в досугово-спортивном центре «Некрасовка».
— Мы приглашаем семьи Некрасовки принять участие в увлекательных конкурсах и творческих мастер-классах. Для детей будет организовано интерактивная программа с участием ростовой куклы, — пояснили организаторы.
Для участия в конкурсах необходима предварительная регистрация. Заявки присылайте на почту: gbu.nekrasovka@mail.ru.
Начало в 16.00. Вход свободный.
(ап)
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