На проспекте Защитников Москвы отметят День семьи, любви и верности

В пятницу, 6 июля на проспекте Защитников Москвы, дом 15 для жителей района Некрасовка состоится досуговая программа в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили в досугово-спортивном центре «Некрасовка».

— Мы приглашаем семьи Некрасовки принять участие в увлекательных конкурсах и творческих мастер-классах. Для детей будет организовано интерактивная программа с участием ростовой куклы, — пояснили организаторы.

Для участия в конкурсах необходима предварительная регистрация. Заявки присылайте на почту: gbu.nekrasovka@mail.ru.

Начало в 16.00. Вход свободный.

(ап)