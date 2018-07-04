72 года назад официально появилась Калининградская область и город Калининград 

Массовое переселение семей колхозников и сельскохозяйственных рабочих в 1946 году было инициировано постановлением Совета Министров СССР. Документ предписывал переселить «на добровольных началах» в новый регион 12 тысяч семей колхозников из 20 областей и трёх автономных республик РСФСР и из Белоруссии. Главный критерий для отбора в качестве переселенцев — наличие в каждой семье не менее двух трудоспособных человек. За 72 года население выросло больше чем в два раза. Сейчас в янтарном крае по данным Росстата проживает 995 тысяч человек.