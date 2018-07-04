Ещё
72 года назад официально появилась Калининградская область и город Калининград
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

72 года назад официально появилась Калининградская область и город Калининград 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Массовое переселение семей колхозников и сельскохозяйственных рабочих в 1946 году было инициировано постановлением Совета Министров СССР. Документ предписывал переселить «на добровольных началах» в новый регион 12 тысяч семей колхозников из 20 областей и трёх автономных республик РСФСР и из Белоруссии. Главный критерий для отбора в качестве переселенцев — наличие в каждой семье не менее двух трудоспособных человек. За 72 года население выросло больше чем в два раза. Сейчас в янтарном крае по данным Росстата проживает 995 тысяч человек.
Вести Калининград: последние новости
Россию и Швейцарию признали кошмаром для захватчиков У самолета Новосибирск — Анталья отказал двигатель СМИ: На главу администрации Советска завели уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Украиной нависла национальная катастрофа124
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет58
Американское оружие захватили военные3
Украина придумала ассиметричный ответ Путину121
В России испугались F-35 и проверили С-50023
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
02:47
В России испугались F-35 и проверили С-500
Оружие Армия
03:56
Ростуризм успокоил россиян
Общество Путешествия
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
08:48
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха
Политика Экономика
02:06
Американское оружие захватили военные
Оружие Армия
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
10:23
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет
Шоу-бизнес Другое
03:11
Мамаши устроили неприличную разборку на площадке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение