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Про День семьи, любви и верности поговорят на Привольной улице
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Про День семьи, любви и верности поговорят на Привольной улице 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Про День семьи, любви и верности поговорят в библиотеке № 108 на Привольной улице, дом 21 в пятницу, 6 июля. Здесь состоится час народных традиций «Семья — это семь счастливых, дружных „Я“. Об этом сообщили в администрации учреждения.
Помимо истории праздника, гости узнают, каким святым он посвящен и как этот день принято отмечать в России.
Принять участие в празднике могут все желающие. Начало в 12.00. Вход свободный.
Узнать о других предстоящих мероприятиях можно по телефону 8 (495) 705-73-99. (вт)
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