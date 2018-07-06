Японские дзюдоисты провели мастер‐класс в Мытищах

Мастер‐класс от ведущих дзюдоистов из страны восходящего солнца прошел в подмосковных Мытищах . Делегация из знаменитого института Кодокан посетила местный центр единборств и прочитали лекции, а также провели мастер‐классы.

Молодые дзюдоисты из Подмосковья ждали встречи с японскими мастерами целый год: готовились каждый день, бежали упражняться на татами в любой удобный момент. И наконец, свершилось — в Мытищинский центр единоборств приехали японцы. Ведущие учителя из знаменитого на весь мир института Кодокан подготовили для подмосковных ребят лекции о секретах мастерства. Не обошлось, конечно, без практики, и это самое ценное.

Источник фото: телеканал «360»

Перед школьниками выступил ведущий учитель дзюдо мастер Тэруюки Миура. У него девятый дан из десяти возможных, его кимоно украшает красно-белый пояс. Ребята слушают рассказ учителя о Ясухиро Ямасита , затаив дыхание. Это имя знает каждый японец: дзюдоист с большой буквы, чемпион мира, олимпийский чемпион. В его копилке — 203 поединка, из которых он вышел победителем. Как-то на соревнованиях Ямасита не дрогнул перед 140-килограммовым египятнином ростом 2 метра.

Источник фото: телеканал «360»

Наши спортсмены тоже знают имя Ясухиро. Однажды он вышел на татами с президентом России Владимиром Путиным . Кстати, чуть позже Ясухиро стал почетным президентом Мытищинского центра единоборств. Таким образом, сотрудничество между Россией Японией крепнет: то россияне едут в Осаку за опытом по дзюдо, то японцы приезжают с новым мастер-классом.

Источник фото: телеканал «360»

Первый принцип дзюдо: уважай соперника. Японцы признаются, что второй принцип звучит так же. Дзюдо — это интеллектуальное противостояние, его еще называют шахматами на татами. Показать класс мастер-дзюдоист может в любых условиях. Хотя комфорта японцы не отвергают. По их словам, центр единоборств в Мытищах очень хорош: здесь есть все для тренировок, состязаний и законного отдыха после них.

Источник фото: телеканал «360»

Упражняясь, русские добились хорошего уровня подготовки. Ребята, которые занимаются в Мытищах (да и в других городах Московской области), уже привносят в практику свои приемы — и это хороший показатель, признаются японские гости. Уровень мастерства сейчас примерно одинаков, тем не менее есть, куда стремиться.

Олег Борисов , президент Федерации дзюдо Московской области, напомнил, что со времени участия сборной СССР на первой Олимпиаде всегда основные соперники для сборной Советского Союза и сборной России были японцы. «До сих пор, какой бы результат мы не показывали на международной арене, всегда японцы — как родоначальники — идут впереди», — говорит Олег Борисов.

Источник фото: телеканал «360»

Интерес к дзюдо в России с каждым годом растет. Мастера говорят, что научиться дзюдо может каждый. Главное — не растерять интереса, а еще важно работать, буквально пахать каждый день. Но это уже как в любой другой сфере деятельности.