Японские дзюдоисты провели мастер‐класс в Мытищах 

Мастер‐класс от ведущих дзюдоистов из страны восходящего солнца прошел в подмосковных Мытищах. Делегация из знаменитого института Кодокан посетила местный центр единборств и прочитали лекции, а также провели мастер‐классы.
Молодые дзюдоисты из Подмосковья ждали встречи с японскими мастерами целый год: готовились каждый день, бежали упражняться на татами в любой удобный момент. И наконец, свершилось — в Мытищинский центр единоборств приехали японцы. Ведущие учителя из знаменитого на весь мир института Кодокан подготовили для подмосковных ребят лекции о секретах мастерства. Не обошлось, конечно, без практики, и это самое ценное.
Источник фото: телеканал «360»
Перед школьниками выступил ведущий учитель дзюдо мастер Тэруюки Миура. У него девятый дан из десяти возможных, его кимоно украшает красно-белый пояс. Ребята слушают рассказ учителя о Ясухиро Ямасита, затаив дыхание. Это имя знает каждый японец: дзюдоист с большой буквы, чемпион мира, олимпийский чемпион. В его копилке — 203 поединка, из которых он вышел победителем. Как-то на соревнованиях Ямасита не дрогнул перед 140-килограммовым египятнином ростом 2 метра.
Источник фото: телеканал «360»
Наши спортсмены тоже знают имя Ясухиро. Однажды он вышел на татами с президентом России Владимиром Путиным. Кстати, чуть позже Ясухиро стал почетным президентом Мытищинского центра единоборств. Таким образом, сотрудничество между Россией и Японией крепнет: то россияне едут в Осаку за опытом по дзюдо, то японцы приезжают с новым мастер-классом.
Источник фото: телеканал «360»
Первый принцип дзюдо: уважай соперника. Японцы признаются, что второй принцип звучит так же. Дзюдо — это интеллектуальное противостояние, его еще называют шахматами на татами. Показать класс мастер-дзюдоист может в любых условиях. Хотя комфорта японцы не отвергают. По их словам, центр единоборств в Мытищах очень хорош: здесь есть все для тренировок, состязаний и законного отдыха после них.
Источник фото: телеканал «360»
Упражняясь, русские добились хорошего уровня подготовки. Ребята, которые занимаются в Мытищах (да и в других городах Московской области), уже привносят в практику свои приемы — и это хороший показатель, признаются японские гости. Уровень мастерства сейчас примерно одинаков, тем не менее есть, куда стремиться.
Олег Борисов, президент Федерации дзюдо Московской области, напомнил, что со времени участия сборной СССР на первой Олимпиаде всегда основные соперники для сборной Советского Союза и сборной России были японцы. «До сих пор, какой бы результат мы не показывали на международной арене, всегда японцы — как родоначальники — идут впереди», — говорит Олег Борисов.
Источник фото: телеканал «360»
Интерес к дзюдо в России с каждым годом растет. Мастера говорят, что научиться дзюдо может каждый. Главное — не растерять интереса, а еще важно работать, буквально пахать каждый день. Но это уже как в любой другой сфере деятельности.