Японские дзюдоисты проведут мастер‐класс в Мытищах

В мытищинском спорткомплексе «Строитель» 5 июля ведущие мастера дзюдо из Японии проведут мастер‐класс. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Центр единоборств» в Мытищах посетит учитель Тэруюки Миура (обладатель восьмого дана по дзюдо), Асаи — вице-президент Федерации самбо Японии и Нисихата, обладатель пятого дана по дзюдо. Все они представляют институт Кодокан — крупнейший центр дзюдо в мире.

Мастер-класс будет дан для более чем ста молодых дзюдоистов из сборной Московской области в возрасте от 15 до 23 лет. Мастерами из Японии будут продемонстрированы базовые основы дзюдо, а также различные технические приемы. Тренинг продлится три часа, начнется мероприятие в 10:30.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что приезд таких выдающихся мастеров дзюдо в регион — это большое событие для всех жителей.

«Мастера из Японии не только представляют ведущий центр дзюдо в мире, но и являются учениками Ямаситы — культовой фигуры в этом виде спорта. Это очень полезный семинар для подмосковных дзюдоистов. Уверен, что нашим парням есть чему поучиться у таких мастодонтов», — подчеркнул глава Минспорта Московской области.