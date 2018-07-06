Ещё
Медведев на совещании обсудит план мероприятий Десятилетия детства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев на совещании обсудит план мероприятий Десятилетия детства 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу соберет совещание, чтобы обсудить план основных мероприятий Десятилетия детства.
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в совещании примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В мае 2017 глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. На нынешнем совещании будут обсуждаться основные мероприятия Десятилетия детства до 2020 года. Их план готовило Министерство труда и социальной защиты.
Как ранее сообщал глава ведомства Максим Топилин, в проект плана были включены мероприятия из пакета демографических мер, предложенных президентом России, идеи, направленные на развитие индустрии детского туризма и отдыха.
ТАСС: последние новости
Медведев поздравил писателя Андрея Усачева с 60-летием Правительство может выделить аграриям 5 млрд рублей на компенсацию затрат на дизтопливо Надежду Жихареву назначили врио главы Росморречфлота
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском доме раздался взрыв6
Беременной Кудрявцевой поставили диагноз32
Депутат Рады опозорился в прямом эфире226
Жена Грудинина раскрыла подробности развода67
Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах399
Видео
01:00
Балтийскому морю грозит необратимая катастрофа
Наука и техника Наука
01:00
Россиянки расцеловали корейского репортера
Общество
19:56
Пенсионный фонд предложили упразднить
Экономика
01:10
Депутат Рады опозорился в прямом эфире
Украина В мире
04:41
Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах
Политика
00:59
Беременной Кудрявцевой поставили диагноз
Шоу-бизнес
01:29
Пассажир рухнувшего лифта рассказал о спасении
Происшествия
01:00
Названы самые востребованные специалисты в Москве
Новости Москвы
01:14
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
Политика В мире
00:21
Лифт рухнул с 40-го этажа в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение