В библиотеках на Юго-Западе столицы откроют кофейни

На сегодняшний день кофейни открыты в шести библиотеках столицы. Особенно они популярны у читателей библиотек №8 им. А. Чехова, №18 им. В. Жуковского и №166 им. Первого мая.

В этом году кофейни появятся еще в 17 библиотеках города. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на генерального директора ГКУК Москвы «Дирекция по развитию культурных центров» Марию Рогачеву.

По ее словам, три кофейни откроют в библиотеках на Юго-Западе столицы. Больше всего кафе откроют в ЦАО — целых пять.

«По нашей статистике, каждый второй любит читать книги с кофе или чаем. Мы считаем, что это не только увеличение времени пребывания читателей, но и увеличение внебюджетного дохода. Мы подготовили еще 17 адресов и надеемся, что до конца года откроем уже новые кафетерии в разных округах», — отметила Рогачева.