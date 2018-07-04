В библиотеке на Зарайской вспомнили стихи поэта Александра Блока

Встреча поклонников творчества Александра Блока состоялась в библиотеке №106, которая расположена на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека №106 расположена по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)