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В библиотеке на Зарайской вспомнили стихи поэта Александра Блока
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В библиотеке на Зарайской вспомнили стихи поэта Александра Блока 

Управа Рязанского района 1 час назад
Встреча поклонников творчества Александра Блока состоялась в библиотеке №106, которая расположена на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Звучали стихи в исполнении актера театра под руководством Геннадия Чихачева Олега Зимина, читателя библиотеки Юрия Кузнецова, а также знатока «Скифов» Ольги Леневой. Гостям была показана презентация, позволившая вновь вспомнить поэтов Серебряного века, узнать, как оценивали стихи Блока Ахматова, Брюсов, Ходасевич, — сказала Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 расположена по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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