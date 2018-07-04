В Госдуме пройдут слушания по программе борьбы с онкозаболеваниями 

В сентябре в Госдуме пройдут парламентские слушания по общенациональной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
«В послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин поручил реализовать общенациональную программу по борьбе с онкозаболеваниями. Мы планируем провести парламентские слушания, посвящённые этой теме, в сентябре», — сказал Герасименко, добавив, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Программа должна быть представлена Министерством здравоохранения уже в августе. Документ направлен на совершенствование мер по борьбе с раком, в том числе в части ранней диагностики и эффективного лечения этих заболеваний. «Сейчас главная проблема заключается в том, что онкозаболевания 3-4-й стадии выявляются слишком поздно, когда время для лечения может быть упущено. В этой связи необходимо также обсуждать вопрос диспансеризации взрослого населения — у нас 32 процента работающего населения не доживает до 60 лет», — сказал депутат. Программа также призвана решить проблемы с оснащением современным оборудованием и техникой медицинских учреждений.