Многодетные семьи Ленобласти получат «корочки»

Правительство Ленобласти подписало постановление о выдаче многодетным семьям региона удостоверения, подтверждающего их статус.

На данный шаг правительство 47 региона подтолкнули многочисленные обращения и пожелания многодетных семей. Теперь им будут выдавать удостоверение, вместо справки.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти, удостоверение можно будет получить в МФЦ и филиалах Центра соцзащиты вне зависимости от дохода семьи и получения мер социальной поддержки.

Напомним, что с 1 января 2018 года в действие вступил Социальный кодекс Ленинградской области, меняющий меры социальной поддержки семьям с детьми. Теперь поддержка будут оказывать в соответствии с критерием нуждаемости.

Помимо стандартного пособия при рождении ребенка в Ленобласти действуют дополнительные выплаты: при рождении трех и более детей одновременно, единовременная выплата при рождении третьего и последующего ребенка, компенсации на питание детям и кормящим матерям, компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг и покупку одежды — всего 15 видов выплат.