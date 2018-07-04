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Многодетные семьи Ленобласти получат «корочки»
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Многодетные семьи Ленобласти получат «корочки» 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Правительство Ленобласти подписало постановление о выдаче многодетным семьям региона удостоверения, подтверждающего их статус.
На данный шаг правительство 47 региона подтолкнули многочисленные обращения и пожелания многодетных семей. Теперь им будут выдавать удостоверение, вместо справки.
Как сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти, удостоверение можно будет получить в МФЦ и филиалах Центра соцзащиты вне зависимости от дохода семьи и получения мер социальной поддержки.
Напомним, что с 1 января 2018 года в действие вступил Социальный кодекс Ленинградской области, меняющий меры социальной поддержки семьям с детьми. Теперь поддержка будут оказывать в соответствии с критерием нуждаемости.
Помимо стандартного пособия при рождении ребенка в Ленобласти действуют дополнительные выплаты: при рождении трех и более детей одновременно, единовременная выплата при рождении третьего и последующего ребенка, компенсации на питание детям и кормящим матерям, компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг и покупку одежды — всего 15 видов выплат.
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