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В библиотеках ЮЗАО можно будет выпить кофе
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В библиотеках ЮЗАО можно будет выпить кофе 

Коньково 40 минут назад
Фото: Коньково
На сегодняшний день кофейни открыты в шести библиотеках столицы. А, по словам генерального директора ГКУК Москвы «Дирекция по развитию культурных центров» Марии Рогачевой, до конца этого года в библиотеках разных столичных округов откроются еще 17 кафе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«По нашей статистике, каждый второй любит читать книги с кофе или чаем. Мы считаем, что это не только увеличение времени пребывания читателей, но и увеличение внебюджетного дохода. Мы подготовили еще 17 адресов и надеемся, что до конца года откроем уже новые кафетерии в разных округах», — отметила Рогачева.
Она уточнила, что три кофейни откроются в библиотеках ЮЗАО. Кроме того, четыре кофейни появятся в библиотеках Южного округа, и по одной кофейне — в Западном, Юго-Восточном, Восточном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах. Больше всего кофеен откроют в библиотеках ЦАО — целых пять.
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