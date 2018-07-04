Ибрагимгаджи Сулейманов завоевал золото на первенстве Европы по дзюдо

Ибрагимгаджи Сулейманов завоевал золото на первенстве Европы по дзюдоДагестанский дзюдоист Ибрагимгаджи Сулейманов в составе сборной России завоевал золотую медаль на первенстве Европы среди кадетов.

Сараево. Международные соревнования с участием свыше 400 атлетов проходили 29 июня — 2 июля в столице Боснии и Герцеговины

Победителем первенства воспитанник дагестанской школы дзюдо стал, выступая в весовой категории до 73 кг.

В решающей схватке Ибрагимгаджи Сулейманов взял верх над своим соотечественником Игорем Талуниным из Красноярского района.

Всего российская сборная завоевала на первенстве Европы 7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Фото: judo.ru