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Ибрагимгаджи Сулейманов завоевал золото на первенстве Европы по дзюдо
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Ибрагимгаджи Сулейманов завоевал золото на первенстве Европы по дзюдо 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Ибрагимгаджи Сулейманов завоевал золото на первенстве Европы по дзюдоДагестанский дзюдоист Ибрагимгаджи Сулейманов в составе сборной России завоевал золотую медаль на первенстве Европы среди кадетов.
Международные соревнования с участием свыше 400 атлетов проходили 29 июня — 2 июля в столице Боснии и Герцеговины — Сараево.
Победителем первенства воспитанник дагестанской школы дзюдо стал, выступая в весовой категории до 73 кг.
В решающей схватке Ибрагимгаджи Сулейманов взял верх над своим соотечественником Игорем Талуниным из Красноярского района.
Всего российская сборная завоевала на первенстве Европы 7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.
Фото: judo.ru
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