Ещё
В ключевых российских министерствах появятся должности замминистров по цифровому развитию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ключевых российских министерствах появятся должности замминистров по цифровому развитию 

ТАСС 22 минуты назад
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Отдельные заместители министра по цифровому развитию появятся в ключевых российских министерствах. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее» в Аналитическом центре при правительстве РФ.
" [Премьер-министр РФ] Дмитрий Анатолиевич Медведев уже принял решение о введении в ключевых министерствах выделенной должности заместителя министра по цифровому развитию. И сейчас это решение находится в стадии реализации", — сказал министр.
Носков отметил, что работа по развитию в России цифровой экономики и реализации соответствующей программы с появлением профильного вице-премьера РФ (эту должность занимает Максим Акимов) «вышла на новый уровень».
Ранее о необходимости появления в каждом органе власти отдельных замруководителей, ответственных за цифровую трансформацию, говорили в Центре стратегических разработок. Так называемые Chief Digital Officer (CDO, главный менеджер или директор по цифровой трансформации) должны подчиняться профильному вице-премьеру, уточняли в ЦСР.
ТАСС: последние новости
Глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев с 3 августа покинет должность Правительство выделит 1 млрд рублей на строительство дороги Новосибирск - Юрга Болельщики сборной Испании в Мадриде не ожидали победы россиян в матче 1/8 финала ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось33
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ359
Кризис 1998 года может повториться68
Новое отравление в Солсбери: двое в критическом состоянии264
Россию обвинили в краже названия страны233
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
01:52
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
Компании Личный счет
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
04:43
Сына Тины Тернер нашли мертвым
Шоу-бизнес Другое
02:22
«Где спит Ленин?»: о чем спрашивают болельщики
Новости Москвы
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:34
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ
Экономика Другое
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение