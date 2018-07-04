В ключевых российских министерствах появятся должности замминистров по цифровому развитию 

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Отдельные заместители министра по цифровому развитию появятся в ключевых российских министерствах. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее» в Аналитическом центре при правительстве РФ.
" [Премьер-министр РФ] Дмитрий Анатолиевич Медведев уже принял решение о введении в ключевых министерствах выделенной должности заместителя министра по цифровому развитию. И сейчас это решение находится в стадии реализации", — сказал министр.
Носков отметил, что работа по развитию в России цифровой экономики и реализации соответствующей программы с появлением профильного вице-премьера РФ (эту должность занимает Максим Акимов) «вышла на новый уровень».
Ранее о необходимости появления в каждом органе власти отдельных замруководителей, ответственных за цифровую трансформацию, говорили в Центре стратегических разработок. Так называемые Chief Digital Officer (CDO, главный менеджер или директор по цифровой трансформации) должны подчиняться профильному вице-премьеру, уточняли в ЦСР.