В Кургане День семьи, любви и верности отметят на два дня раньше

Отцов приглашают принять участие в первом в Кургане фестивале пап 6 июля в ЦПКиО отметят День семьи, любви и верности. В 16:20 начнется грандиозный семейный праздник «Счастливые семьи счастливого города».

Сначала участники станцуют семейную польку, потом попадут в «Вальс счастливых историй». В 17:00 на торжественном открытии праздника будут вручены медали «За любовь и верность» 12 семьям, которые живут вместе более 50 лет.

После состоятся забег карапузов, показ ромашковых костюмов и конкурс рисунков на асфальте. В 18:00 начнется первый городской фестиваль отцов. Заявки на участие в «Параде отцов» принимаются до 6 июля по электронной почте: metodist@cbs-kurgan.com.

Завершится День семьи, любви и верности семейной игровой программой «Сначала Аз да Буки, потом семейные науки». Три молодые семьи будут зачислены в школу семейных наук, где им предстоит выслушать пару уроков от пар — наставников, сообщает сайт администрации Кургана.