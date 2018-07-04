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Максим Акимов станет во главе совета директоров РЖД
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Максим Акимов станет во главе совета директоров РЖД 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов займет пост главы совета директоров РЖД. Как сообщил РБК со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев 30 июня подписал распоряжение о выдвижении в совет директоров Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха. Окончательное решение о назначении Акимова, как ожидается, будет принято до конца этой недели. Всего в совете РЖД 13 человек, последний раз его переизбирали в сентябре 2017 года. В правительстве нового созыва вице-премьер Максим Акимов курирует транспортные вопросы, поэтому его назначение на эту должность выглядит логично, говорится в сообщении информагентства. В РЖД прокомментировать эту информацию отказались. Уроженец Малоярославца Максим Акимов работает в аппарате правительства РФ с мая 2012 года. До этого он занимал пост первого заместителя губернатора Калужской области, а еще ранее работал городским головой Калуги. Максиму Акимову 48 лет, он выпускник Калужского государственного университета имени Циолковского.
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