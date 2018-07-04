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Участники проекта «Лидеры спорта» в Нижегородской области смогут заниматься на объектах ЧМ
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Участники проекта «Лидеры спорта» в Нижегородской области смогут заниматься на объектах ЧМ 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Участники проекта «Лидеры спорта» в Нижегородской области смогут тренироваться на объектах, созданных к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил в среду журналистам временно исполняющий обязанности губернатора региона Глеб Никитин.
"У нас много сейчас создано инфраструктуры спортивной, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира, надо ее использовать. Есть талантливые ребята, есть талантливые тренеры, просто люди, которые должны быть вовлечены в здоровый образ жизни. В этой связи проект очень важен, будем его поддерживать", — сказал он на церемонии официального запуска проекта.
Проект создан шестикратным чемпионом мира по боевому самбо и смешанным единоборствам Вячеславом Василевским. В нем примут участие спортсмены Нижегородской области по пяти видам спорта: дзюдо, самбо, карате, фигурное катание, художественная гимнастика. Цель программы — выявить и воспитать талантливых спортсменов.
По словам Василевского, участники проекта «получат возможность тренироваться на лучших мировых площадках, работать с ведущими специалистами, улучшать свои показатели в спортивной карьере». Сейчас ведется работа по набору штата профессиональных менеджеров, которые приступят к отбору кандидатов — по 34 спортсмена и тренер в каждом виде спорта.
В Нижегородской области доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой, в 2017 году составила 35,6% от общего населения региона.
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