Глеб Никитин даст старт проекту «Лидеры спорта»

Глеб Никитин. 4 июля в 12.30 в ФОКе «Северная звезда» состоится запуск проекта «Лидеры спорта». В мероприятии примет участие глава Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проект создан шестикратным чемпионом мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеславом Василевским . В нем примут участие спортсмены Нижегородской области по пяти видам спорта: дзюдо, самбо, каратэ, фигурное катание, художественная гимнастика.

Цель «Лидеров спорта» — раскрыть молодые таланты и вырастить новых «звезд спорта». Участники проекта получат возможность тренироваться на лучших мировых площадках, работать с ведущими специалистами, улучшать свои показатели в спортивной карьере.

По данным организаторов, в настоящее время ведется работа по набору штата профессиональных менеджеров, которые приступят к отбору кандидатов — «Лидеров спорта» (по 3-4 спортсмена и тренер в каждом виде спорта).