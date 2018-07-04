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Глеб Никитин даст старт проекту «Лидеры спорта»
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Глеб Никитин даст старт проекту «Лидеры спорта» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
4 июля в 12.30 в ФОКе «Северная звезда» состоится запуск проекта «Лидеры спорта». В мероприятии примет участие глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Проект создан шестикратным чемпионом мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеславом Василевским. В нем примут участие спортсмены Нижегородской области по пяти видам спорта: дзюдо, самбо, каратэ, фигурное катание, художественная гимнастика.
Цель «Лидеров спорта» — раскрыть молодые таланты и вырастить новых «звезд спорта». Участники проекта получат возможность тренироваться на лучших мировых площадках, работать с ведущими специалистами, улучшать свои показатели в спортивной карьере.
По данным организаторов, в настоящее время ведется работа по набору штата профессиональных менеджеров, которые приступят к отбору кандидатов — «Лидеров спорта» (по 3-4 спортсмена и тренер в каждом виде спорта).
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