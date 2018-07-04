Ещё
В Башкирии больше семей могут получить 300 тысяч рублей за первенца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии больше семей могут получить 300 тысяч рублей за первенца 

ГОРОБЗОР.РУ 4 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Накануне на заседании правительства Башкирии принято постановление, которое внесло коррективы в порядок предоставления единовременной социальной выплаты на первенца. Как сообщает Госстрой РБ, первый ребенок может быть рожден не на территории Башкирии.
Также увеличивается срок действия свидетельства: с 6 до 9 месяцев. Кроме того, на полгода отодвинули крайний срок подачи заявления и документов для семей, где ребенок родился в период с 1 января прошлого года по 1 марта текущего.
— Семьи, ранее получившие отказ Госстроя РБ в постановке на учет по причине несоответствия условиям действующего Порядка, после вступления в силу изменений в действующий Порядок будут иметь возможность до 1 сентября 2018 года подать документы повторно, — отметил заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин.
Напомним, единовременная социальная выплата устанавливается при рождении первого ребенка на приобретение, строительство жилья или для погашения остатка основного долга по ипотеке (займу) в размере 300 тысяч рублей.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Как получить материнский капитал: рекомендации для жителей Уфы Петиция против повышения пенсионного возраста набрала 2,4 млн подписей В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось33
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ359
Кризис 1998 года может повториться68
Новое отравление в Солсбери: двое в критическом состоянии264
Россию обвинили в краже названия страны233
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
01:52
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
Компании Личный счет
00:12
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
04:43
Сына Тины Тернер нашли мертвым
Шоу-бизнес Другое
02:22
«Где спит Ленин?»: о чем спрашивают болельщики
Новости Москвы
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:34
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение