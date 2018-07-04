В Башкирии больше семей могут получить 300 тысяч рублей за первенца

Накануне на заседании правительства Башкирии принято постановление, которое внесло коррективы в порядок предоставления единовременной социальной выплаты на первенца. Как сообщает Госстрой РБ, первый ребенок может быть рожден не на территории Башкирии.

Также увеличивается срок действия свидетельства: с 6 до 9 месяцев. Кроме того, на полгода отодвинули крайний срок подачи заявления и документов для семей, где ребенок родился в период с 1 января прошлого года по 1 марта текущего.

— Семьи, ранее получившие отказ Госстроя РБ в постановке на учет по причине несоответствия условиям действующего Порядка, после вступления в силу изменений в действующий Порядок будут иметь возможность до 1 сентября 2018 года подать документы повторно, — отметил заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин.

Напомним, единовременная социальная выплата устанавливается при рождении первого ребенка на приобретение, строительство жилья или для погашения остатка основного долга по ипотеке (займу) в размере 300 тысяч рублей.

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