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Папина дочка! Виктория Бекхэм поделилась восхитительной фотографией Дэвида и Харпер
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Папина дочка! Виктория Бекхэм поделилась восхитительной фотографией Дэвида и Харпер 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Виктория Бекхэм последнее время регулярно балует своих подписчиков различными семейными фотографиями. Так сегодня она разместила у себя в Инстаграме очень милую фотографию, на которой запечатлены Дэвид и Харпер. Папина дочка! Виктория Бекхэм поделилась восхитительной фотографией Дэвида и ХарперНа последнем снимке, который разместила у себя в блоге Виктория Бекхэм, Дэвид обнимает свою шестилетнюю дочь Харпер, мило ей улыбаясь. Виктория подписала фотографию «Харпер любит папу». Всем известно, что Дэвид действительно испытывает очень нежные чувства к своей младшей дочери, хотя, судя по всему, и Виктория и Дэвид души не чают в своих детях.
А совсем недавно прошла информация о том, что Дэвид купил дочке на день рождения пони за 7 тысяч фунтов стерлингов, а все потому, что она вот уже несколько месяцев занимается верховой ездой, и очень хотела, чтобы у нее была собственная лошадка. Любящий отец не заставил себя ждать. Надо отметить, что семья Бекхэмов очень дружная, по крайней мере судя по фотографиям Виктории, и остальных членов семьи.
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