Статус многодетных семей закрепят на федеральном уровне

Новый законопроект позволит многодетным семьям претендовать на определённый набор преференций и льгот вне зависимости от региона проживания.

В настоящее время субъекты РФ наделены правом определять статус многодетных семей и предоставлять им различные льготы в зависимости от своих финансовых возможностей. Между тем и набор этих преференций, и сам статус многодетных семей разнятся от региона к региону.

Регионы предоставляют сейчас порядка 130 различных льгот многодетным семьям.

«Регионы предоставляют сейчас порядка 130 различных льгот многодетным семьям. Где-то это 20 льгот, где-то 17, где-то 15 — в зависимости от того, какие возможности есть у региона. Регион сам определил статус — и сам же определяет перечень преимуществ, которые предоставляются таким семьям», — рассказала Окунева.

По словам депутата, в ходе мониторинга регионального законодательства выяснилось, что в разных регионах под понятие многодетных семей подпадают семьи, имеющие разное количество детей разного возраста. Где-то учитываются дети до 18 лет, где-то — до 21 года или даже до 23 лет (если проживают совместно с родителями и проходят курс обучения в образовательных учреждениях). Где-то учитываются дети от первого брака, а где-то они не учитываются. В результате разницы подходов многодетные семьи оказываются в неравном положении и испытывают сложности при переезде в другой регион.

«Допустим, одна семья проживает в Тверской области , а другая в Рязанской, и обе претендуют на такую льготу, как земельный участок. Одни её получат в том случае, если с родителями проживают трое детей в возрасте до 18 лет, а другие — если у них есть дети в возрасте до 23 лет, проживающие в семье и проходящие обучение. Первых, если детям исполнилось 18 лет, снимают с учёта — и они не получат земельный участок, даже простояв несколько лет в очереди. А другие имеют возможность стоять в очереди на 5 лет дольше, и, соответственно, у них больше шансов на то, что региональные власти решат их проблему и выделят семье участок земли», — объяснила Окунева суть проблемы.

По словам парламентария, защитить многодетные семьи и унифицировать государственный подход к этой категории граждан позволит проект федерального закона, который в настоящее время разрабатывает рабочая группа, в которую входят депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Помимо единых для всей страны критериев определения статуса многодетных семей, такой закон определит и основные меры их поддержки.

«Не может и не должно быть разницы при получении мер поддержки, предоставляемой многодетной семье. У таких семей одинаковые проблемы и в Рязани , и в Калуге , и в Смоленске, и в Брянске , и в Краснодарском, и в Красноярском крае , — считает Ольга Окунева. — Поэтому для многодетных семей должен быть определён единый статус и некий перечень или набор льгот, который предоставляется по всей России».

Окунева добавила, что рабочая группа парламентариев планирует внести соответствующий законопроект в Госдуму до конца текущего года.