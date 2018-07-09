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Партпроект «Единой России» с начала года подготовил около 50 предложений по семейному законодательству
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Партпроект «Единой России» с начала года подготовил около 50 предложений по семейному законодательству 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» с начала года разработал и внес в профильные ведомства около 50 предложений о семейном законодательстве. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Партпроект «Единой России» «Крепкая семья» разработал и внес в профильные министерства и ведомства около 50 предложений по совершенствованию законодательства и правового регулирования вопросов семьи, материнства и детства», — говорится в сообщении.
Как сообщила федеральный координатор партийного проекта «Крепкая семья», член Генсовета партии, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, предложения партпроекта вошли в проект плана основных мероприятий десятилетия детства в раздел «Повышение благосостояния семей c детьми» по восьми направлениям.
Она отметила, что партпроектом разработан пакет предложений по решению проблем выделения земельных участков многодетным семьям в субъектах РФ и направлен в министерство строительства и ЖКХ РФ. «В Минтруд РФ направлено предложение обеспечить сохранение права на получение компенсационных выплат и государственных пособий за самозанятыми многодетными матерями (отцами), находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — говорится в сообщении.
О. Окунева добавила, что партпроектом инициировано проведение 11 исследований и мониторингов, девять из которых завершены, итоги по двум планируется подвести в ближайшее время. «В частности, партпроектом во всех субъектах РФ проведен мониторинг по реализации демографических инициатив президента РФ Владимира Путина, который выявил, что в регионах 53,6 тыс. семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. При этом практически каждой десятой обратившейся семье отказано в выплатах. В 53,5% случаев причина отказа — несоответствие семьи критериям нуждаемости по совокупному годовому доходу», — отмечается в тексте.
Кроме того, проанализированы обращения семей в регионах, а также правила предоставления субсидий банкам и ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» за возмещение разницы в процентных ставках по специальной ипотечной программе для российских семей. «Полученные от региональных координаторов предложения по доработке данных правил стали основой для пакета предложений, направленных в Минфин и принятых ведомством к работе», — подчеркнули в пресс-службе.
Среди результатов работы партпроекта в сфере детской безопасности О. Окунева также отметила проведенный мониторинг публикаций в СМИ об угрозах безопасности детей в детских садах, общеобразовательных школах и интернатных учреждениях. Выявлено 147 фактов угрозы детской безопасности в средних общеобразовательных школах, 131 — в детских садах, 63 — в интернатных учреждениях. «По итогам мониторинга предложен пакет мер по снижению угроз безопасности детей, находящихся в детских учреждениях», — отметила парламентарий.
Также по просьбе федерального координатора «Крепкой семьи» Генпрокуратура РФ проверила свыше 300 учреждений для детей-сирот в Уральском федеральном округе.
По итогам проведения парламентских слушаний комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 6 июня 2018 г. внесены дополнительные предложения по реализации «Десятилетия детства», включая закрепление ответственного лица в каждом субъекте РФ, контролирующего исполнение плана мероприятий «Десятилетия детства» в муниципальных образованиях субъекта РФ, в должности не ниже заместителя главы региона.
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