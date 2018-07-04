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Модернизация затронет все столичные библиотеки
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Модернизация затронет все столичные библиотеки 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Почти на треть возросло в январе-июне количество посетителей столичных библиотек. Такие данные озвучил 3 июля руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.
Выступая на очередном заседании городского Совета директоров публичных библиотек, Кибовский отметил, что современные московские библиотечные центры сегодня уже больше чем просто место для хранения и чтения книг.
По его словам, это обновленные культурные пространства, где за год проходит 20 тысяч культурно-досуговых мероприятий, работает 725 кружков и секций для взрослых и детей.
— По данным единого учета, за первую половину года прирост посетителей библиоцентров вырос на 30 процентов, — подчеркнул Александр Кибовский. — А значит, все, что мы сегодня предлагаем, интересно, востребовано. Наша задача — сохранить этот темп и приумножить. Тем более что мэр Москвы принимает большие программы. В этом году на модернизацию библиотек из городского бюджета выделят 246 миллионов рублей, в следующие годы — по половине миллиарда рублей. Ремонт коснется всех столичных библиотек.
На заседании был утвержден список из 10 библиотек, где ремонтные работы начнутся в этом году.
До 2020-го все библиотеки перейдут на единую автоматизированную информационную систему, благодаря которой книговыдача станет более мобильной. Так как любой горожанин сможет быстро записаться в библиоцентр, получить читательский билет, найти нужную книгу в едином книжном каталоге и забронировать ее онлайн.
В скором времени все библиотеки будут иметь общие каталог и базу читателей. Первыми автоматизацию опробует библиотечная система Северного округа столицы.
СПРАВКА
По желанию москвичей, проголосовавших на «Активном гражданине», все 440 читален перешли на единый график работы. Теперь взрослые библиотеки открыты до 22:00, детские — до 21:00. По воскресеньям они работают до 20:00, единственный выходной день — понедельник.
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