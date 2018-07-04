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Маклеллан хочет, чтобы Уилсон заключил долгосрочный контракт с «Вашингтоном»
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Маклеллан хочет, чтобы Уилсон заключил долгосрочный контракт с «Вашингтоном» 

Чемпионат.com 1 час назад
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что у него был телефонный разговор с представителем Тома Уилсона, который является ограниченно свободным агентом. Маклеллан хочет заключить с Уилсоном новый долгосрочный контракт. Об этом сообщает журналистка Изабелль Куршудьян, работающая с клубом. Ранее Маклеллан заявлял, что продление контракта с Уилсоном — приоритетная цель клуба.
Том, которому сейчас 24 года, выступает за «Вашингтон» с сезона 2012/13. Он был выбран столичной командой на драфте 2012 года в первом раунде под общим 16-м номером и подписал контракт новичка на $ 832500.
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